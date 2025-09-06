سواريز نادم بعد حادثة البصق في نهائي كأس الرابطتين

اعتذر مهاجم إنتر ميامي الأميركي، الأوروغوياني لويس سواريز، بعد بصقه على أحد عناصر الأمن في سياتل عقب نهائي كأس الرابطتين لكرة القدم الأحد الماضي، في بيان نشره على منصة «إنستغرام».

وقال ابن الـ38 عاماً: «كانت لحظة توتر وإحباط شديدين، حيث حدثت أمور بعد المباراة مباشرة لم يكن ينبغي أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر ردة فعلي»، وتابع: «كنت مخطئاً ونادم على ذلك بصدق».

وفاجأ ساوندرز إنتر ميامي المدجج بالنجوم وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الرابطتين على ملعب «لوميل فيلد» في سياتل.

وفور انطلاق صافرة النهاية، اندفع سواريز نحو لاعب وسط سياتل ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس (20 عاماً)، وأمسكه من عنقه، ما أدى إلى اندلاع شجار شارك فيه عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من كلا الجانبين.

وسارع المسؤولون لإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن الكاميرات التقطت في وقت لاحق مشاهد لسواريز وهو يبصق على أحد أعضاء عناصر الأمن لسياتل.

وأضاف سواريز: «أشعر بالسوء حيال ما حدث، ولم أرد أن أفوّت الفرصة للاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالأذى بسبب ما فعلته».

وسادت التكهنات حول حجم العقوبة التي سينالها نجم برشلونة الإسباني السابق من قبل منظمي المسابقة التي تجمع بين رابطة الدوري الأميركي والدوري المكسيكي.