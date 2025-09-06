«أفضل وداع».. ميسي يحتفل بآخر مباراة دولية في الأرجنتين

بثنائية والكثير من المشاعر بحضور زوجته وأولاده، احتفل النجم ليونيل ميسي بأسلوب رائع بآخر مباراة دولية له داخل الديار مع منتخب بلاده الأرجنتين، أول من أمس في بوينوس آيرس ضد فنزويلا (3-0) ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت الأرجنتين ضمنت التأهل مسبقاً، لكن في سن الـ38 أراد الفائز بثماني كرات ذهبية منح نفسه وداعاً جميلاً في ملعب مونومنتال أمام 80 ألف متفرج، بتسجيله هدفين (في الدقيقتين 39 و80)، وذرف بعض الدموع بينما كان الملعب يهتز تحت وابل من التصفيق الحار.

وعلّق ميسي بعد المباراة: «تمرّ في ذهني الكثير من الأمور.. مررت بالكثير على هذا الملعب، بعضها جيّد وبعضها الآخر أقل من ذلك، لكنني الآن أشعر بفرح كبير».

وأضاف وسط أجواء صاخبة وألعاب نارية أضاءت الملعب: «أن أتمكن من إنهاء الأمر بهذه الطريقة هو أمر لطالما حلمت به.. أن أحتفل بذلك مع أهلي.. كُرّمت في برشلونة، وتلقي مثل هذا التكريم هنا في بلدي هو أمر رائع».

ولم يُعلن بطل مونديال 2022 في قطر إن كان سيشارك في مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن مدرب أبطال العالم ليونيل سكالوني، أعلن سابقاً عدم استدعاء نجمه للمباراة الأخيرة والهامشية في التصفيات أمام الإكوادور الثلاثاء المقبل.