غاتوزو يبدأ مهمة إنقاذ منتخب إيطاليا

يبدأ المدرب جينارو غاتوزو عملية إنقاذ منتخب إيطاليا، وتفادي عدم وجوده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً، اليوم، باستضافة إستونيا ضمن تصفيات القارة الأوروبية.

وتواجه إيطاليا خطر عدم التأهل لنهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد بداية متعثرة في يونيو، كلّفت لوتشانو سباليتي منصبه على رأس الجهاز الفني لـ«الآتزوري».

لم يكن غاتوزو الخيار الأول كمدرب، إذ يملك سجلاً متذبذباً في إدارة كرة القدم على مستوى الأندية، كما أنه يواجه مهمة صعبة قبل مباراته الرسمية الأولى مدرباً للمنتخب الوطني في برغامو.

وتتخلف إيطاليا بتسع نقاط عن النرويج، متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة في أربع مباريات.

ويضمن صاحب المركز الأول في المجموعة التأهل المباشر لكأس العالم، وعلى الرغم من أن إيطاليا لعبت مباراتين أقل من النرويج، فإن فرصها في إنهاء التصفيات في المركز الأول تبدو ضئيلة.

وإضافة إلى الفارق الكبير في النقاط، فإن إيطاليا لديها فارق أهداف أسوأ بـ12 هدفاً من النرويج، ما يعني أن الأدوار الفاصلة التي فشلت في الوصول منها إلى النسختين الأخيرتين، هي الطريق الأكثر واقعية للتأهل.

وقال غاتوزو: «أريد أن أرى شعوراً بالانتماء، واستعداداً للتضحيات، وقبولاً لسماع الحقائق المزعجة من زملائنا في الفريق، لا يمكننا أن نسمح للخوف أن يتسلل إلى عقولنا».