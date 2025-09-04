تعادل الأردن وروسيا ضمن تحضيرات "النشامى" لكأس العالم 2026

تعادل منتخب الأردن مع نظيره الروسي بدون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب سبارتاك في موسكو، ضمن استعدادات "النشامى" لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من كلا الطرفين، حيث اعتمد المنتخب الوطني على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مقابل محاولات متكررة للمنتخب الروسي لاختراق الجدار الدفاعي الأردني دون أن ينجح في هز الشباك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات المكثفة التي يجريها المنتخب الأردني بقيادة المغربي جمال السلامي، بهدف رفع جاهزية اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاق العالمي الكبير.