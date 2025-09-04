وفاة حارس برازيلي بعد تصديه لركلة جزاء (فيديو)

توفى حارس المرمى إيدسون، البالغ من العمر 38 عاماً، عقب تصديه لركلة جزاء في بطولة كرة قدم للهواة داخل الصالات في ولاية بارا البرازيلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، تصدى إيدسون لركلة جزاء، وبعد أن سار بضعة أمتار نحو زملائه، انهار.

Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025

وتلقى حارس المرمى العلاج بشكل فوري داخل الملعب قبل نقله لاحقا إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، لا يزال سبب الوفاة مجهولًا.

