بدلاً من منحها للفقراء.. رجل أعمال يكتب ثروته الضخمة بإسم البرازيلي نيمار!

صدم رجل أعمال شاب من ولاية ريو غراندي دو سول الرأي العام البرازيلي بتحويل ثروته الضخمة المقدرة بنحو ستة مليارات ريال برازيلي (نحو مليار دولار)، لصالح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا بدلاً من منحها للفقراء والمحتاجين خصوصاً أن ثروة "نجم السامبا" تقدر بنحو مليار دولار.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية ومنها موقع (Ginga Bonito) وقناة (باند) التلفزيونية أنه تم توثيق الوصية رسمياً في مكتب كاتب العدل خلال شهر يونيو الماضي، بينما تعود فكرة تحويل الثروة لنيمار إلى عام 2023.

وأضافت أن رجل الأعمال البرازيلي البالغ 31 عاماً يرى بأن "مسيرة نيمار ألهمته كثيراً، وتعكس تجربة شخصية مشابهة في مواجهة التحديات وقد أعجبته علاقته بوالده"، رغم أنه لا تربطه أي علاقة مباشرة باللاعب.

وأوضحت أن ثروة رجل الأعمال البرازيلي تتوزع على عقارات واستثمارات وأصول مالية مختلفة، ورغم أنه فضل عدم الكشف عن هويته، إلا أن القرار النهائي بشأن توزيع ثروته يبقى حقاً شخصيا له، في وقت تعرض رجل الأعمال إلى حملة انتقادات واسعة بعدما فضل منح ثروته لنيمار بدلاً من العائلات الفقيرة.