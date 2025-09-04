غاتوزو يبدأ عملية إنقاذ منتخب إيطاليا

يبدأ المدرب جينارو غاتوزو عملية انقاذ منتخب إيطاليا وتفادي عدم وجوده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا الجمعة باستضافة إستونيا ضمن تصفيات القارة الأوروبية.

وتواجه إيطاليا خطر عدم التأهل لنهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد بداية متعثرة في يونيو والتي كلفت لوتشانو سباليتي منصبه على رأس الجهاز الفني «للآتزوري».

لم يكن غاتوزو الخيار الأول كمدرب، ويملك سجلا متذبذباً في إدارة كرة القدم على مستوى الأندية، وهو يواجه مهمة صعبة قبل مباراته الرسمية الأولى كمدرب للمنتخب الوطني في برغامو.

وتتخلف إيطاليا بتسع نقاط عن النروج، متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة في أربع مباريات، بعد أول مباراتين لها في التصفيات، إحداهما منيت خلالها بخسارة ساحقة على يد إيرلينغ هالاند ورفاقه بثلاثية نظيفة.

ويضمن صاحب المركز الأول في المجموعة التأهل المباشر لكأس العالم، وعلى الرغم من أن إيطاليا لعبت مباراتين أقل من النروج، إلا أن فرصها في إنهاء التصفيات في المركز الأول تبدو ضئيلة.

وبالإضافة إلى الفارق الكبير في النقاط، فإن إيطاليا لديها فارق أهداف أسوأ بـ12 هدفاً من النروج، وهو ما يعني أن الأدوار الفاصلة التي فشلت في الوصول منها إلى النسختين الأخيرتين، هي الطريق الأكثر واقعية للتأهل.

وقال غاتوزو: «أريد أن أرى شعوراً بالانتماء، واستعدادا للتضحيات، وقبولا لسماع الحقائق المزعجة من زملائنا في الفريق. لا يمكننا أن نسمح للخوف أن يتسلل إلى عقولنا».

وتوّج غاتوزو بطلا للعالم مع إيطاليا عام 2006، وهي آخر كأس عالم ارتقى فيها «الأتزوري» إلى مستوى سمعته كدولة كروية بالغة الأهمية، وتبع ذلك خروج المنتخب الايطالي من دور المجموعات في النسختين التاليتين قبل أن يفشل في التأهل إلى نهائيات 2018 و2022.

للوصول إلى الملحق، ستحتاج إيطاليا إلى احتلال المركز الثاني، وهو المركز الذي تحتله حاليا إسرائيل التي تتقدم بفارق ثلاث نقاط لكنها خاضت مباراة أكثر.