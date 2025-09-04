موعد مباراة الأردن وروسيا.. والقناة الناقلة

يحل المنتخب الأردني ضيفاً على نظيره الروسي اليوم الخميس، نظيره الأردني في مباراة ودية على ملعب "سبارتاك" في موسكو، ضمن استعدادات "النشامى" للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة عند الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، وتنقل مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية.

ويأتي اللقاء في إطار تحضير منتخب "النشامى" لمواجهة المنتخبات القوية، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، واكتساب الخبرات من الاحتكاك بلاعبي المنتخب الروسي، قبل العودة إلى عمان لخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب الدومينيكان في ختام المعسكر الحالي.

وتأهل المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم 2026 بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، بعد أن حل وصيفا في التصفيات المؤهلة خلف كوريا الجنوبية برصيد 16 نقطة، متفوقا على منتخب العراق بفارق نقطة واحدة.