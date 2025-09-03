إيران تكسب هونغ كونع برباعية في تصفيات آسيا تحت 23 سنة

أستهل المنتخب الإيراني لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بفوز كبير على نظيره منتخب هونغ كونغ بأربعة أهداف دون رد خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي الإمارات وغوام، علما أن مباريات هذه المجموعة ستسمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

ورغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل دون أهداف الا أن المنتخب الإيراني بادر بالهجوم والسيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لمصلحته.

سجل أهداف إيران كل من مهدي جعفري" 69" و أمير محمدي " 73” والبديل كاسرا طاهري " 87" و" 91" .