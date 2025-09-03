محمد صلاح ينتقد جماهير ليفربول: لا تقللوا من أبطال البريميرليغ

وجّه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، انتقاداً لاذعاً لبعض جماهير فريقه عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، بسبب ما اعتبره «قلة احترام» تجاه لاعبين ساهموا في تتويج النادي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء تعليق صلاح ردّاً على منشور نشره حساب «Anfield Edition» الشهير بين مشجعي ليفربول، تضمن مقارنة بين صفقات الفريق الجديدة، وعلى رأسها السويدي ألكسندر إيزاك والألماني فلوريان فيرتز، وبين الثنائي المغادر: الأورغواياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

وأعاد صلاح نشر التغريدة، معلقاً بالقول: «ما رأيكم أن نحتفل بالصفقات الرائعة دون التقليل من شأن أبطال الدوري الإنكليزي الممتاز؟»، في إشارة إلى أهمية الدور الذي لعبه نونيز ودياز في تتويج ليفربول باللقب في الموسم الماضي.