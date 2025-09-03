إيمان خليف تستأنف ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة

تقدمت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من المشاركة في البطولات التي ينظمها، قبل أن تخضع لاختبار تحديد الجنس.

وقالت "كاس" في بيان عبر موقعها: "قدمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ضد الاتحاد العالمي للملاكمة بشأن قرار يمنع الرياضية من المشاركة في فعاليات الملاكمة العالمية القادمة دون إجراء اختبار جيني أولي".

وتابع: "يسعى الاستئناف، المقدم في 5 أغسطس 2025، إلى إلغاء قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بأن إيمان خليف "لم يسمح لها بالمشاركة في كأس الملاكمة في أيندهوفن، ولا في أي فعالية عالمية للملاكمة حتى تخضع لاختبار الجنس الجيني".

وأضاف البيان: "كما طلب الاستئناف من محكمة التحكيم الرياضي إعلان إيمان خليف مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة 2025 من 4 إلى 14 سبتمبر دون إجراء اختبار".

واستطرد: "في 1 سبتمبر 2025، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) طلبا بتعليق تنفيذ قرار الاتحاد العالمي للملاكمة حتى يتم الاستماع إلى القضية".

وواصل: "يتبادل الطرفان حاليا المذكرات الكتابية، وبموافقتهما، سيتم تحديد موعد جلسة استماع، إجراءات محكمة التحكيم الرياضي (CAS) سرية أثناء سيرها".

وكان الاتحاد العالمي للملاكمة أعلن في وقت سابق ضرورة تطبيق اختبار إلزامي لتحديد نوع الجنس على جميع الملاكمين في مسابقاتها حتى يتسنى لهم خوض المنافسات الرسمية.