الدوري الإنجليزي يتصدّر المشهد بإنفاق تاريخي بلغ 4 مليارات دولار

عزّز الدوري الإنجليزي مكانته الأكثر تنافسية في عالم كرة القدم، بعد حجم إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفي، بلغ ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار)، بحسب ما كشفته شركة التدقيق المالية ديلويت.

وأُغلق سوق الانتقالات بشكل مثير منتصف ليل أول من أمس، عقب إعلان ليفربول حامل اللقب عن التعاقد بصفقة بريطانية قياسية مع المهاجم السويدي، ألكسندر أيزاك، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً لشركة ديلويت، فإن إجمالي الإنفاق الذي تجاوز ثلاثة مليارات جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الأخيرة يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 2.4 مليار جنيه إسترليني، والمسجّل في عام 2023، بأكثر من 650 مليون جنيه.

وتجاوز إجمالي الإنفاق ملياري جنيه إسترليني للصيف الثالث توالياً، إلا أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها عتبة الثلاثة مليارات.

وتجاوز الإنفاق في الدوري الممتاز مجموع ما أنفقته بقية الدوريات الكبرى في أوروبا مجتمعة، مشكّلاً 51% من إجمالي الإنفاق الإجمالي بين هذه الدوريات (إنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا وألمانيا).

وقال الشريك الرئيس في مجموعة الأعمال الرياضية بشركة ديلويت، تيم بريدج: «صيف ثالث يحطم الأرقام القياسية في حجم إنفاق الدوري الإنجليزي خلال أربع سنوات، يُرسل رسالة واضحة مفادها أنه، رغم تراجع الإنفاق في بقية أنحاء القارة، فإن الأندية لا تُظهر أي نية لإبطاء استثماراتها في المنتج المعروض على أرض الملعب».

وأضاف: «مع مشاركة عدد غير مسبوق من الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، أكثر من أي دوري آخر في أوروبا، تسعى أندية الدوري الإنجليزي لاستقطاب أفضل المواهب، وتعزيز مكانة الدوري كالأكثر تنافسية في عالم كرة القدم».