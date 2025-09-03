دوناروما: التحاقي بمانشستر سيتي لحظة أفتخر بها

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الحارس الإيطالي، جانلويجي دوناروما، قادماً من باريس سان جيرمان، بعد أربعة أعوام قضاها مع بطل فرنسا، وكلّلها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ودفع بطل إنجلترا 10 مرات نحو 40 مليون دولار، للتعاقد مع الدولي البالغ 26 عاماً، في عقد يمتد لخمسة أعوام، وفقاً لتقارير صحافية، ورحّب النادي الإنجليزي بالوافد الجديد، عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «يسعدنا تأكيد وصول جانلويجي دوناروما»، وقال الحارس الإيطالي: «إن التحاقي بمانشستر سيتي لحظة خاصة أفتخر بها»، وأضاف «أنضم إلى فريق يزخر بمواهب عالمية، بقيادة مدرب من الأفضل في تاريخ كرة القدم بيب غوارديولا».