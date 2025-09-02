منتخب مصر يواجه إثيوبيا ..كأس العالم 2026 يلوح في الأوفق

بعد توقف ستة أشهر، تعود عجلة التصفيات الإفريقية للدوران لتحديد المتأهل من أبطال المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً مؤهلا.

وبقيادة نجمها محمد صلاح، قد تضمن مصر تأهلها رسميا بعد مواجهتيها مع إثيوبيا الجمعة في القاهرة، ثم بوركينا فاسو في واغادوغو، في المجموعة الأولى التي يتصدرها "الفراعنة" بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو التي ستلعب مجددا على أرضها بعد أعمال التجديد في ملعب 4 أغسطس والحصول على موافقة الاتحاد الدولي (فيفا).

وفي المجموعة الثالثة، تقبع نيجيريا، أحد أعرق منتخبات القارة، في مركز رابع مخيب مع فوز يتيم في ست مباريات، فيما تتصدر جنوب إفريقيا بفارق أربع نقاط عن كل من رواندا وبنين.

قال نجم هجومها فيكتور أوسيمهن "نحن تواقون للتأهل هذه المرة، وذلك بعد الغياب عن نهائيات 2022".

تابع أفضل لاعب في القارة سابقا "يقول لنا النيجيريون إننا جيل موهوب، لكن هذا المديح سيتبخر في الهواء إذا لم نكن قادرين في التأهل إلى كأس العالم".

أضاف أوسيمهن الذي تستقبل بلاده رواندا قبل أن تحل على جنوب إفريقيا "تشكيلتنا تعج بنجوم الدوريات الأوروبية، لكن هذا وحده لا يكفي للنجاح. يجب أن نستحق التأهل".