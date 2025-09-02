كأس العالم 2026 ينادي المغرب.. مواعيد مباريات المجموعة الخامسة

جوهانسبرغ-أ.ف.ب.

يأمل المغرب في حسم أول بطاقة إفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026 في كرة القدم، عندما يستضيف النيجر الجمعة في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبدالله الجديد في الرباط.

بعد توقف ستة أشهر، تعود عجلة التصفيات الإفريقية للدوران مع تأهل أبطال المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقا مؤهلا.

وتقام الجولة السابعة بين الأربعاء والسبت والثامنة بين الأحد والثلاثاء، فيما تقام آخر جولتين في هذا الدور في أكتوبر.

وبحال فوز "أسوط الأطلس" وتعثر تنزانيا في أرض الكونغو ضمن المجموعة الخامسة، سيضمنون المشاركة للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخهم.

وبحال فوز تنزانيا والمغرب، سيكون مصير الأخير بين يديه عندما يحل الأسبوع المقبل على زامبيا، حيث سيكون بحاجة إلى نقطة ليضمن المشاركة في الحدث الموسع إلى 48 منتخبا.

ويتصدر رجال المدرب وليد الركراكي المجموعة بـ15 نقطة كاملة، بفارق ست عن تنزانيا في مجموعة انسحبت منها إريتريا قبل انطلاق منافساتها.

أما الكونغو الموقوفة في آخر مبارتين بسبب تدخل حكومي، فلا تملك أية نقطة من خمس مباريات.

ويقود المغرب المرشح لنيل الكرة الذهبية أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا. وقال في تصريحات صحافية "حلمي الآن أن أحرز لقبا مع المغرب.. كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا".

وكان المغرب الذي يستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل، حقق نتيجة تاريخية لإفريقيا في مونديال 2022، عندما بلغ نصف النهائي وحل رابعا.

وقال الركراكي عن مواجهة مواطنه الزاكي بادو مدرب النيجر، علما أن مباراة الذهاب انتهت 2-1 للمغرب في الوقت البدل عن ضائع "حلم جميل أن أكون رفقة مدربي الأول الزاكي كطرفين في افتتاح استاد مولاي عبد الله.. الجماهير المغربية تتوق لمشاهدة هذه التحفة، وهذه لحظة تاريخية في مشواري التدريبي".

وأعيد تشييد الملعب، الواقع على بعد 7 كلم من وسط الرباط، بعد هدم الاستاد القديم واستغرق تشييده نحو عامين ليصبح بسعة 68 ألف متفرج.

مواعيد المجموعة الخامسة الجمعة

(20:00) الكونغو - تنزانيا

(23:00) المغرب - النيجر