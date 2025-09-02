جمع نقطة من مباراتين.. ليفركوزن يُقيل تن هاغ

أقال باير ليفركوزن مدربه الهولندي، إريك تن هاغ، بعد مرحلتين فقط من بداية الدوري الألماني لكرة القدم، وفقاً لما أعلن النادي، أمس، وقال ليفركوزن الذي جمع نقطة من مباراتين: «سيتولى الطاقم المساعد مسؤولية قيادة التدريبات حالياً»، وعلّق المدير الرياضي، سيمون رولفيس، في بيان، على القرار: «هذا القرار لم يكن سهلاً علينا، لم يرد أحد اتخاذ هذه الخطوة».

وكان تن هاغ انتقل إلى ليفركوزن، بعد إقالته من مانشستر يونايتد.

وأصبح تن هاغ (55 عاماً) أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن «البوندسليغا»، محطماً الرقم القياسي السابق بعد خمس مباريات.