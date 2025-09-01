أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.. أيزاك إلى ليفربول

وافق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل، مقابل مبلغ بريطاني غير مسبوق وفقا لتقارير إعلامية، فيما عزّز مانشستر سيتي صفوفه بالحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ومن المرتقب أن ينتقل أيزاك إلى ليفربول بصفقة قيمتها 130 جنيه استرليني (176 مليون دولار)، وفقا لصحيفة «ذي أثلتيك» و«تيليغراف» وغيرها.

وأشارت «ذي أثلتيك» إلى أن إيزاك سيخضع للفحوص الطبية الإثنين قبل توقيع عقد مدته ستة أعوام.

وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 106 مليون جنيه استرليني، وفقا للتقارير.

سجل أيزاك (25 عاماً) 23 هدفا في الدوري خلال الموسم الماضي، كثاني أفضل الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح، مساهما في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان السويدي الدولي يتمرن بعيداً عن زملائه بعدما أوضح موقفه تماما للنادي وطلبه الانتقال إلى ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل عرضا بقيمة 110 مليون جنيه استرليني في بداية الصيف.

وسيصبح أيزاك آخر صفقات ليفربول الجديدة، بعدما ضمّ فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت مجموعة من اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس بصفقة ضخمة أيضا، إلى جانب الفرنسي أوغو إيكيتيكيه والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركز.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ17 بعد تعادل سلبي مخيّب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة، وقبلها خسارة أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.

في المقابل، يتصدر ليفربول الترتيب بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات على بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.