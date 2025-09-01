تن هاغ.. أسرع إقالة مدرب في الدوري الألماني

أقال باير ليفركوزن مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد مرحلتين فقط على بداية الدوري الألماني لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي.

وقال ليفركوزن الذي جمع نقطة من مباراتين: «أنهى باير ليفركوزن تعاقده مع المدرب إريك تن هاغ بشكل فوري»، مضيفاً: «سيتولى الطاقم المساعد مسؤولية قيادة التدريبات في الوقت الحالي».

وكان تن هاغ قد انتقل إلى قيادة ليفركوزن بعد إقالته من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليخلف الإسباني شابي ألونسو المنتقل إلى ريال مدريد.

وعلّق المدير الرياضي سيمون رولفيس في بيان على القرار: «هذا القرار لم يكن سهلا علينا.. لم يرد أحد اتخاذ هذه الخطوة».

وأضاف: «أظهرت الأسابيع الماضية أن خطوات بناء فريق جديد وناجح لم تكن فعّالة»، فيما أشار المدير التنفيذي فرناندو كارّو إلى أن القرار: «مؤلم، لكن ضروري».

وأصبح تن هاغ (55 عاماً) أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن الـ«بوندسليغا»، محطماً الرقم القياسي السابق بعد خمس مباريات.