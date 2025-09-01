رابيو يعود إلى الدوري الإيطالي.. ومدربه السابق أليغري

يبدو أن عودة لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم قد حُسِمت بتوقيعه مع ميلان للعب مجددا بقيادة مدربه السابق في يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة وما أدلى به مدرب منتخب فرنسا قبيل إقفال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل مشوار رابيو مع مرسيليا إلى نهايته بعدما وضعه الأخير على لائحة الانتقالات، على خلفية دخوله في شجار مع زميله الإنجليزي الشاب جوناثان رو الذي أوقف أيضا من قبل النادي ما دفعه إلى الانتقال لبولونيا الإيطالي.

وقرر مرسيليا إيقاف رابيو ورو ووضعهما على لائحة الانتقالات بسبب «سلوك غير مقبول» وفق النادي، بعد الشجار الذي حصل بينهما عقب الخسارة أمام رين (0-1) في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام عدة، بينها موقع «سبورت إيتاليا» وشبكة «سكاي سبورت إيتاليا» وصحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن ابن الثلاثين عاما سيوقع عقد انتقاله إلى ميلان لمدة أربعة أعوام مقابل 10 ملايين يورو، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بالأداء.