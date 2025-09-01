خسارة جديدة لمانشستر سيتي

قلب برايتون الطاولة على مانشستر سيتي وأسقطه 2-1، أمس، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ملحقاً به الهزيمة الثانية على التوالي، ومحققاً بدوره الانتصار الأول بعد تعادل وخسارة.

افتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لسيتي (34)، ورد برايتون بهدفي البديلين جيمس ميلنر (67 من ركلة جزاء)، والألماني برايان غرودا (89).

وأجرى المدرب الإسباني لسيتي، بيب غوارديولا، أربعة تعديلات على التشكيلة الأساسية التي بدأ بها مواجهة الدوري الأخيرة أمام توتنهام، تمثّلت في إقحام مواطنه لاعب الوسط رودري، إضافة إلى البرتغاليين ماتيوش نونيش وبرناردو سيلفا والأوزبكستاني عبدالقادر خوسانوف.

وفي مباراة أخرى، حقق وست هام يونايتد انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم من بوابة مضيفه نوتنغهام فوريست 3-0، ملحِقاً به الخسارة الأولى.