سرقة كأس دورة كليفلاند من غرفة الرومانية كيرستيا

طالبت الرومانية، سورانا كيرستيا، بإعادة كأسها التي أحرزتها، الأسبوع الماضي، في دورة كليفلاند لكرة المضرب (250 نقطة)، بعدما اكتشفت اختفاءها من غرفتها الفندقية خلال مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وتعد كأس كليفلاند اللقب الثالث في مسيرة سورانا كيرستيا في فئة الفردي.

وكتبت المصنفة 71 عالمياً عبر حسابها في «إنستغرام»، أول من أمس: «مَن سرق كأس كليفلاند من الغرفة 314 في فندق (فيفتي سونستا) أرجو أن يعيدها.. ليست لها أي قيمة مادية، بل قيمة معنوية فقط.. سأكون ممتنة للغاية! شكراً».