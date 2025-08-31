فليك يأمل بقاء فيرمين في برشلونة

يأمل مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الألماني هانزي فليك، في بقاء مهاجمه فيرمين لوبيس في النادي الكاتالوني، على الرغم من ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى تشلسي الإنجليزي، ولكن من دون أن يكون واثقاً من حصول ذلك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ابن الـ22 عاماً يفكر في إمكانية الرحيل عن عملاق كاتالونيا، حيث تدرج قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2023-2024.

وقال فليك خلال مؤتمر صحافي، عقده عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو أمس، في المرحلة الثالثة: «تحدثت معه، وأنا مقتنع بأنه سيبقى.. قلت له رأيي، وفي النهاية هي تجارة».