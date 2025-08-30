استبعاد نجم ريال مدريد أرنولد من قائمة «الأسود الثلاثة»

استبعد مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الألماني توماس توخل، الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، من تشكيلة إنجلترا أمس، في حين استدعى لاعب الوسط إليوت أندرسون والمدافع دجيد سبنس للمرة الأولى تمهيداً لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا.

وكان ألكسندر-أرنولد (26 عاماً) جزءاً من تشكيلة «الأسود الثلاثة» في نهاية الموسم الماضي، لكن توخل فضّل استبعاده عن النافذة الدولية المقبلة في سبتمبر.

وغادر الظهير الأيمن ناديه ليفربول، بطل الدوري، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر في الصيف.

ومع ذلك، استُبعد ألكسندر أرنولد من التشكيلة الأساسية لريال لمصلحة داني كارفخال في مباراة الفوز على ريال أوفييدو 3-0 في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن توخل قائمة من 24 لاعباً لمباريات التصفيات، حيث أدرج اسم أندرسون (22 عاماً)، لاعب خط وسط نوتنغهام مع المنتخب للمرة الأولى.

وكان أندرسون تألق في فوز إنجلترا بكأس أوروبا ما دون 21 عاماً خلال الصيف، بينما سيسدّ سبنس (25 عاماً)، ظهير توتنهام الذي لم يسبق له اللعب دولياً، الفراغ الذي سيخلفه غياب ألكسندر-أرنولد.

ويعود المهاجم ماركوس راشفورد، المعار إلى برشلونة الإسباني من مانشستر يونايتد، بعد غيابه عن مباريات يونيو بسبب الإصابة.

وفي حين ينضم آدم وارتون إلى التشكيلة للمرة الأولى، يغيب كل من كايل ووكر وفيل فودين وإيفان توني، كما استبعد توخل جاك غريليش المنتقل بداية العام من سيتي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، وهاري ماغواير، بينما أبعدت الإصابة كلاً من جود بيلينغهام، بوكايو ساكا، كول بالمر وليفي كولويل.

ويعود جون ستونز بعد استعادته لياقته البدنية للمرة الأولى منذ تولي توخل المسؤولية، على الرغم من أنه أمضى بعض الوقت مع الفريق في إسبانيا، خلال معسكر يونيو لمواصلة تعافيه من إصابة في الفخذ.

ويستضيف المنتخب الإنجليزي متصدر المجموعة الـ11 بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، نظيره الأندوري في 6 سبتمبر، قبل أن يتوجه إلى بلغراد لمواجهة صربيا في التاسع منه.