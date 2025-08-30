عودة كارفخال ورودري إلى المنتخب الإسباني

كشف مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، أمس، عن تشكيلته لمباراتيه أمام بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026، وقد ضمت المدافع المخضرم داني كارفخال، ولاعب الوسط رودري، بعد غياب لكل منهما دام فترة طويلة.

أصيب كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، في أكتوبر 2024، بتمزق في رباطي ووتر بالركبة، وعاد في يوليو من الولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الجديدة من مونديال الأندية.

من ناحيته، أسهم لاعب الوسط رودري، الحائز مع مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، إلى جانب كارفخال في قيادة إسبانيا للفوز بكأس أوروبا 2024، لكنه غاب عن الملاعب منذ سبتمبر ذاك العام، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ولم يعد إلا خلال كأس العالم للأندية هذا الصيف.

وسيوجد اللاعبان في الرحلة إلى بلغاريا في 4 سبتمبر، قبل مواجهة تركيا المضيفة في السابع منه، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم جورجيا أيضاً.