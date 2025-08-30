إقالة مورينيو من تدريب فنربخشة

أقيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من مهامه في نادي فنربخشة التركي، كما أعلن الأخير في بيان رسمي، أمس.

وقال النادي الإسطنبولي في بيان: «لقد تخلينا عن جوزيه مورينيو مدرب فريقنا منذ موسم 2024-2025».

ويأتي قرار الإقالة بعد فشل فنربخشة في التأهل لدور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، إثر خروجه من التصفيات على يد بنفيكا البرتغالي، بعد تعادلهما سلباً في إسطنبول ذهاباً، والخسارة 0-1 في لشبونة إياباً.