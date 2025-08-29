أبناء بلده السبب.. إقالة مورينيو من تدريب فنربخشة

أقيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من مهامه في نادي فنربخشة التركي كما أعلن الأخير في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وقال النادي الاسطنبولي في بيان «لقد تخلينا عن جوزيه مورينيو مدرب فريقنا منذ موسم 2024-2025».

ويأتي قرار الاقالة بعد فشل فنربخشة في التأهل الى دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا إثر خروجه من التصفيات على يد بنفيكا البرتغالي بعد تعادلهما سلبا في اسطنبول ذهاباً والخسارة 0-1 في لشبونة إياباً.