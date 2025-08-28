قرعة دوري أبطال أوروبا صادمة لريال مدريد.. ومقبولة لبرشلونة

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 التي سحبت اليوم الخميس، عن مواجهات نارية خصوصاً لريال مدريد الأكثر تتويجاً باللقب بـ15 بطولة (رقم قياسي)، بعدما وضعته القرعة أمام اختبارات صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس وبنفيكا فضلاً عن لقاءات أقل صعوبة أمام مرسيليا، أولمبياكوس، موناكو، وألماتي.

وفي المقابل، تعتبر مباريات برشلونة مقبولة مقارنة بغريمه التقليدي، إذ سيقابل باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا، كوبنهاغن، ونيوكاسل.

أما باريس سان جيرمان (حامل اللقب) سيكون أمام تحدٍ كبير حين يواجه بايرن ميونيخ وبرشلونة في أصعب المواجهات إلى جانب أتالانتا، ليفركوزن، توتنهام، سبورتينغ لشبونة، نيوكاسل، أتلتيك بلباو.

يذكر أن كل فريق سيخوض ثماني مباريات بهدف جمع أكبر عدد من النقاط لضمان احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، فيما ستدخل الفرق الحاصلة على المراكز بين التاسع إلى الـ24 فرصة الالتحاق بدور الـ16 من خلال خوض مباريات وفقاً لقرعة مفتوحة ذهاباً وإياباً.

مواجهات ريال مدريد:

مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مرسيليا، أولمبياكوس، موناكو، ألماتي.

باريس سان جيرمان:

بايرن ميونيخ، برشلونة، أتالانتا، ليفركوزن، توتنهام، سبورتينغ لشبونة، نيوكاسل، أتلتيك بلباو.

بايرن ميونيخ:

تشيلسي، باريس سان جيرمان، كلوب بروج، أرسنال، سبورتينغ لشبونة، أيندهوفن، يونيون سان جلواز، بافوس.

مانشستر سيتي:

بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، ليفركوزن، فياريال، نابولي، جيلمت، غلطة سراي، موناكو.

ليفربول:

ريال مدريد، انتر، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مرسيليا، كاراباخ، غلطة سراي.

انتر:

ليفربول، دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا، أياكس، ألماتي، يونيون سان جلواز.

تشيلسي:

برشلونة، بايرن ميونيخ، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس، كاراباخ.

بوروسيا دورتموند.

إنتر، مانشستر سيتي، فياريال، يوفنتوس، جيلميت، توتنهام، أتلتيك بلباو، كوبنهاغن.

برشلونة:

باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا، كوبنهاغن، نيوكاسل.

أرسنال:

بايرن ميونيخ، إنتر، أتلتيك بلباو، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا، ألماتي، أتلتيك بلباو.

ليفركوزن:

باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، فياريال، بنفيكا، أيندهوفن، أولمبياكوس، نيوكاسل، كوبنهاغن.

أتلتيكو مدريد:

إنتر، ليفربول، فرانكفورت، أرسنال، جليمنت، أيندهوفن، غلطة سراي.

أتلانتا:

تشلسي، باريس سان جيرمان، بروج، فرانكفورت، سلافيا براغ، مرسيليا، أتلتيك بلباو.

فياريال:

مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، ليفركوزن، اياكس، توتنهام، كوبنهاغن، بافوس.

يوفنتوس:

بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا، فياريال، سبورتينغ، جليمنت، بافوس، موناكو.

بنفيكا:

ريال مدريد، تشلسي، ليفركوزن، يوفنتوس، كاراباخ، أياكس، نابولي، نيوكاسل.

كلوب بروج:

برشلونة، بايرن ميونخ، أرسنال، أتلانتا، مرسيليا، موناكو، الماتي.

توتنهام:

بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، أينتراخت فرانكفورت، سلافيا براغ، جيلمنت، كوبنهاغن، موناكو.

آيندهوفن:

بايرن ميونخ، سان جيرمان، فياريال، فرانكوفرت، سلافيا براغ، جيلميت، كوبنهاغن، موناكو

أياكس:

إنتر، تشلسي، بنفيكا، فياريال، أولمبياكوس، غلطة سراي، كاراباخ.

نابولي:

تشلسي، مانشستر سيتي، فرانكفورت، بنفيكا، سبورتينغ، أيندهوفن، كاراباخ، كوبنهاغن.

سبورتينغ:

باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، بروج، يوفنتوس، مرسليلا، نابولي، ألماتي، أتلتك بلباو.

أولمبياكوس:

برشلونة، ريال مدريد، ليفركوزن، أرسنال، بافوس، ألماتي، أياكس.

سلافيا براغ:

برشلونة، أرسنال، أتلانتا، جيلميت، توتنهام، ألتتيك بلباو، بافوس.

مرسيليا:

ريال مدريد، ليفربول، أتلانتا، كلوب بروج، اياكس، سوبرتينغ، سان جيلواز، نيوكاسل.

بودو جليمنت:

مانشتسر سيتي، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، توتنهام، سلافيا براغ، موناكو، غلطة سراي.

موناكو:

مانشستر سيتي، ريال مدريد، يوفنتوس، بروج، توتنهام، جيلميت، بافوس، غلطة سراي.

غلطة سراي:

ليفربول، مانشستر سيتي، أتلتيك بلباو، فرانكفورت، جيلميت، اياكس، موناكو، سان جيلواز.

يونيون سانت جيلواز:

إنتر، باير ميونخ، أتلانتا، أتلتيكو مدريد، مرسيليا، آيندهوفن، نيوكاسل، غلطة سراي.

أتلتيك بلباو:

سان جيرمان، بورسيا دورتموند، أرسنال، أتلانتا، سبورتينغ، سلافيا براغ، كاراباخ، نيوكاسل.

نيوكاسل:

برشلونة، سان جيرمان، بنفيكا، ليفركوزن، أيندهوفن، مرسيليا، بيلباو، جيلواز.

كوبنهاغن:

بوروسيا دورتموند، برشلونة، ليفركوزن، فياريال، نابولي، توتنهام، ألماتي، كاراباخ.

كايرات:

ريال مدريد، إنتر، بروج، أرسنال، كوبنهاغن، أولمبياكوس، بافوس، سبورتينغ.

بافوس:

بايرن ميونخ، تشلسي، فيارريال، يوفنتوس، سلافيا براغ، أولمبياكوس، موناكو، ألماتي.

كاراباخ:

تشلسي، ليفرول، فرانكفورت، بنفيكا، أياكس، نابولي، كوبنهاغن، بيلباو.