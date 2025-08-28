بطلقة في الرأس.. اغتيال رئيس نادٍ تركي

تعرض رئيس نادٍ رياضي تركي للاغتيال بطلق ناري في رأسه من مسلح مجهول الهوية أثناء جلوسه في مقهى بمدينة اسطنبول، وسط حالة من الصدمة عمت الأوساط الرياضية العالمية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاغتيال رئيس نادي أليمداغ سبور تونجاي ميريتش (49 عاماً) الذي تم نقله للمستشفى مصاباً بجروح خطيرة، وتوفي لاحقاً، بحسب موقع روسيا اليوم الذي أكد أن الشرطة التركية أطلقت عملية للقبض على المشتبه به الذي لاذ بالفرار بعد إطلاق النار.

يذكر أن مريتش تولى منصب رئيس نادي أليمداغ سبور المشارك في دوري اسطنبول الأول للهواة، لسنوات طويلة، وكان معروفاً بإسهاماته في كرة القدم للهواة.