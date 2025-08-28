موعد قمة "الجريحين" الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ستكون الأنظار شاخصة نحو مباراة الأهلي "حامل اللقب" ووصيفه بيراميدز في قمة المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم السبت (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، على الرغم من البداية المتعثرة للفريقين، في الوقت الذي يسعى فيه المتصدر الزمالك لمواصلة بدايته القوية حين يحل ضيفا على وادي دجلة الأحد (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات).

يستقبل الأهلي بيراميدز على ستاد السلام بسبب إغلاق ستاد القاهرة الدولي لأعمال الصيانة في مباراة أصبحت من القمم المنتظرة للكرة المصرية على خلفية الصراع بين الفريقين في الملعب وخارجه.

وحل بيراميدز وصيفا للأهلي في الموسم الثلاثة الأخيرة من الدوري بعد منافسة شرسة، قبل أن يخلفه على عرش إفريقيا بالتتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وبدأ الفريقان الموسم الجديد بصورة غير متوقعة، حيث تعادل الأهلي في مباراتين وفاز بواحدة فقط ليحصد 5 نقاط وضعته في المركز السادس، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر بالرصيد عينه من النقاط ولكن من 4 مباريات حقق فيها فوزا وتعادلين، بينما خسر مباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت.

وتسببت البداية المتعثرة في دخول الفريقين المباراة وسط حالة من الشك تحيط بمدربيهما، الإسباني خوسيه ريبيرو من ناحية الأهلي والكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش من جانب بيراميدز.

فبالرغم من أن ريبيرو لم يخض سوى ست مباريات رسمية مع الأهلي منذ تعيينه في يونيو الماضي، إلا أن هناك حالة من عدم الرضا الجماهيري على أداء الفريق تحت قيادته، على الرغم من القيمة الكبيرة لنجوم الفريق الذي أبرم العديد من الصفقات القوية في فترة الانتقالات الأخيرة.

من جانبه وعلى الرغم من قيادته بيراميدز للتتويج بأول لقبين في تاريخه من خلال الظفر بكأس مصر في موسم 2023-2024 ودوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، إلا أن البداية المتواضعة للفريق في الموسم الحالي أثارت بعض الانتقادات من إدارة بيراميدز خصوصا، لاسيما وأن الفريق مقبل على خوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال بالإضافة لبداية حملة الدفاع عن لقبه القاري.

وتستمر الظروف المتشابهة للفريقين اللذين يدخلان المباراة وسط عدد كبير من الغيابات، حيث يغيب عن الأهلي الرباعي المصاب ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري ومروان عطية بالإضافة لإمام عاشور الذي عاد للتدريبات لكن فرصته في المشاركة تبدو ضعيفة، فيما يعود له محمد هاني بعد انتهاء الإيقاف.

في المقابل يغيب عن بيراميدز الثنائي المصاب رمضان صبحي ومصطفى فتحي بالإضافة لغياب المغربي محمد الشيبي للإيقاف.

وبينما يعتمد الأهلي على قوة خط هجومه المتمثلة في الجناحين أحمد سيد "زيزو" والمغربي أشرف بن شرقي ومحمود حسن "تريزيغيه"، تبدو آمال بيراميدز معقودة على خط الهجوم بقيادة الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي والجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا.

التمسك بالقمة

من جانبه، يحل الزمالك الأحد بالقاهرة ضيفا على وادي دجلة العائد لدوري النخبة هذا الموسم في مباراة يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة بدايته المميزة للمسابقة والتي شهدت تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل وضعته في القمة منفردا برصيد 10 نقاط.

وبعدما دخل الموسم بشكل جديد تماما بضم 10 لاعبين بالإضافة للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بدأت ثمار التغيير تظهر بصورة إيجابية على الزمالك، خصوصا مع تألق الثنائي البرازيلي خوان ألفينا والأنغولي شيكو بانزا اللذين ساهمت أهدافهما في تحقيق الانتصارين الأخيرين على مودرن سبورت وفاركو، بالإضافة لاستمرار تألق المخضرم عبد الله السعيد ولاعب الوسط الشاب محمد شحاتة.

ويغيب عن الفريق الأبيض لاعب وسطه نبيل عماد "دونغا" للإيقاف، بالإضافة للتونسي سيف الدين الجزيري الذي أعلن فيريرا استبعاده لأسباب تأديبية.

من جانبه، بدأ وادي دجلة مشواره في الدوري بعد غياب أربعة مواسم بصورة مرضية نسبيا حيث تعادل مع بيراميدز وتفوق على زد ليحصد 4 نقاط وضعته في المركز الرابع عشر. ويقود وادي دجلة فنيا المدرب الشاب محمد الشيخ (32 عاما) والذي يعد المدرب الأصغر سنا في المسابقة.

وفي باقي المباريات، يستقبل المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا ويحل إنبي ضيفا على الاتحاد السكندري ويستقبل البنك الأهلي طلائع الجيش الجمعة، فيما يلعب الجونة مع زد وغزل المحلة مع الإسماعيلي السبت، ويحل حرس الحدود ضيفا على مودرن سبورت ويستقبل المصري كهرباء الإسماعيلية وسموحة بتروجت الأحد.