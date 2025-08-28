اتحاد السلة يوزع الحقائب الإدارية

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بحلته الجديدة، اليوم الخميس، اجتماعه الأول، بعد انتخاب مجلس إدارته الجديد برئاسة عبداللطيف الفردان، في اجتماع عقد بمقر الاتحاد في دبي، تم خلاله توزيع الحقائب الإدارية للأعضاء الجدد للاتحاد للدورة الانتخابية 2024-2028.

ورحب رئيس اتحاد كرة السلة، عبد اللطيف الفردان، بأعضاء المجلس الجديد، وتوجه بشكره لأعضاء الجمعية العمومية، للثقة التي تم منحها للأعضاء الذين تم تحديد هويتهم بناءً على نتائج الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات اتحاد كرة السلة التي عقدت الأسبوع الماضي.

كما توجه الفردان بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق، على ما بذلوه من جهود وعمل دؤوب في سبيل اللعبة، متمنياً في الوقت ذاته للأعضاء الجدد، دورة انتخابية تنهض بمستوى اللعبة بالشكل المأمول.

وجاءت المناصب الإدارية التي تلخص عنها الاجتماع، بمنح سالم المطوع مهام الأمين العام، وحمدان الزعابي منصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة (3X3)، فيما منح فريد القيوني مهام رئيس اللجنة المالية، وليتولى علي الأمير مهام رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، ومحمد صالح رئيس للجنة الحكام والقانون، وإبراهيم الحتاوي رئيساً للجنة الفعاليات المجتمعية، وأخرها تولي غالية المازمي مهام رئيس اللجنة النسائية.

كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد، المكون من عبداللطيف الفردان رئيساً، وفريد القيواني نائباً للرئيس، وعضوية كل من سالم المطوع، وحمدان الزعابي، وعلي الأميري.