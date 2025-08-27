بطاقة كرة سلة تحمل توقيع «أسطورتين» تباع بمبلغ خيالي

بيعت بطاقة كرة سلة تحمل توقيعَي مايكل جوردان والراحل كوبي براينت، أسطورتَي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بما يقارب من 13 مليون دولار، في مزاد علني، ليحقق رقماً قياسياً لأي بطاقة رياضية.

وأعلنت دار مزادات هيريتيج عن تلقي 82 عرضاً لشراء بطاقة مجموعة «أبر ديك لوجومان» لموسم 2007 / 2008، قبل بيعها الأحد الماضي مقابل 12.932 مليون دولار.

وتجاوزت تلك القيمة مبلغ 12.6 مليون دولار، الذي دُفع لشراء بطاقة توبس روكي لعام 1952 للاعب البيسبول ميكي مانتل، عضو قاعة المشاهير في مزاد هيريتيج عام 2022.

ووفقاً لشركة التذكارات، فقد اشترت البطاقة مجموعة ضمت كيفن أوليري، المستثمر الشهير في برنامج «شارك تانك»، وتعد بطاقة جوردان وبراينت الوحيدة من نوعها، وهي تحمل توقيعات معتمدة من كلا النجمين، إضافة إلى شارات «إن بي إيه» من الزي الذي ارتداه كل منهما في المباريات.

