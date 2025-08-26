ثنائية مبابي تحبس الأنفاس.. ريال مدريد مع ثلاثي الصدارة

قاد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه ريال أوفييدو 3-صفر، مساء أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي، بعدما تغلب على أوساسونا 1-صفر في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويوجد ضمن ثلاثي المقدمة مع فياريال وبرشلونة.

على الجانب الآخر، تلقّى أوفييدو الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر بهدفين دون رد أمام مضيفه فياريال في الجولة الأولى.

وسجّل النجم الفرنسي مبابي هدف التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ووضع البرازيلي فينسيوس جونيور اسمه على لائحة الهدافين في المباراة، بعدما سجّل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ودخل ريال مدريد بالثلاثي الهجومي، المكون من البرازيلي رودريغو على الجهة اليسرى، والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو على الجهة اليمنى، والفرنسي كليان مبابي كمهاجم.

على الجانب الآخر، اعتمد أوفييدو على الحماسة الجماهيرية الكبيرة في ملعبه، في أولى مبارياته بملعبه في الدوري الممتاز بعد غياب طويل عن المسابقة دام لسنوات.

ووجد المهاجم الفنزويلي المخضرم، سولومون روندون، الذي كان معزولاً في الخط الأمامي، حيث خضع لرقابة لصيقة من دفاع ريال مدريد المكون من الثنائي أنتونيو روديغير ودين هاوسين.

ولم تشهد الفترات الأولى من المباراة الكثير من المحاولات لريال مدريد، حيث تكتل الفريق المضيف أمام منطقة جزائه وأبعد الكثير من الكرات عن مرماه، ونجح في تحجيم خطورة نجوم الفريق الملكي.

وفي الدقيقة 37 سجل مبابي الهدف الأول لريال مدريد، بعدما تلقّى تمريرة من زميله أردا جولر، ليخدع دفاع أوفييدو ويسدد كرة أرضية لم ينجح حارس الفريق المضيف في التصدي لها.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على نتيجة التقدم، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدمه 1- صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه على مضيفه، وقام بالعديد من المحاولات لهز شباك مرمى الحارس آرون سكانديل، الذي تألق في العديد من المحاولات التي شنها الفريق الملكي على مرماه.

وأجرى المدير الفني للريال، تشابي ألونسو، تغييرين في الدقيقة 62، حيث خرج رودريغو وحلّ بدلاً منه فينسيوس، فيما خرج ماستانتونو ودخل بدلاً منه إبراهيم دياز.

ولم يمر سوى وقت قليل، ليسجل ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق مبابي، حيث انطلق فينسيوس في عمق دفاع أوفييدو، ليمرر كرة إلى مبابي القادم من الجهة اليسرى، ليضعها الأخير أرضية في شباك سكانديل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، انطلق فينسيوس من الجهة اليسرى، ليختتم انطلاقته بتسديدة أرضية سكنت شباك أوفييدو، مسجلاً الهدف الثالث لفريقه، ثم أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مهم للريال.