كوريا الجنوبية تستدعي لاعباً من منتخب ألمانيا للشباب

استدعي لاعب منتخب شباب ألمانيا لكرة القدم، ينس كاستروب، أمس، لتمثيل كوريا الجنوبية، حيث يأمل في إثبات نفسه وحمل ألوانها في كأس العالم 2026.

وُلد لاعب خط الوسط، البالغ 22 عاماً، في ألمانيا لأم كورية وأب ألماني، ومثّل ألمانيا في مختلف الفئات العمرية، وشارك أخيراً للمرة الأولى بالدوري الألماني في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، وحمل بانتظام ألوان منتخبات الفئات العمرية مع ألمانيا، بينها فريق تحت 21 عاماً، لكنه يتطلع الآن لتمثيل «محاربي تايغوك».

واستدعي، أيضاً، نجم المنتخب، سون هيونغ-مين، المنتقل من توتنهام الإنجليزي، حيث تألق لسنوات طويلة، إلى لوس أنجلوس إف سي الأميركي.