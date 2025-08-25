تعرف إلى الصفقة الإفريقية الجديدة في صفوف الزمالك

كشفت تقارير إعلامية، عن تعاقد الزمالك مع نجم إفريقي جديد، بعقد يمتد لخمس سنوات، قبل أن تؤكد التقارير أن ملف قيده سوف يتم حسمه من جانب اللجان المختصة في اتحاد الكرة المصري.

وأكد الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه "بلس 90" على قناة النهار الفضائية المصرية: "إن الزمالك تعاقد مع الكيني بارون أوشينغ قادماً من سوفاباكا الكيني، بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، وأن ملف قيده سوف يتم حسمه من قبل اتحاد الكرة".

وأوضح هشام: "إن الزمالك يريد قيد اللاعب الحالي بحجة أنه انتقل للفريق في صفقة انتقال حر، إلا أن الأمر لم يسحم بشكل نهائي حتى الآن".

وأضاف: "الزمالك بات يضم خمس لاعبين أجانب، بالإضافة إلى ثلاث لاعبين فلسطينيين، ولاعبان ايضاً تحت السن".