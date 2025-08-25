«سوفرينتي» يكتب التاريخ في أميركا بشعار «غودولفين»

كتب المهر «سوفرينتي»، المملوك لفريق «غودولفين»، فصلاً جديداً في تاريخ السباقات الأميركية، بتتويجه، فجر أمس، بلقب سباق «ترافرز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، الذي جرى على مضمار «ساراتوغا» الأميركي.

وبات «سوفرينتي»، بإشراف المدرب وليام موت، رابع جواد بتاريخ السباقات الأميركية ينجح خلال موسم واحد في الجمع بين ألقاب سباقات «ترافرز ستيكس»، و«كنتاكي ديربي»، و«بيلمونت ستيكس»، لينضم إلى القائمة الذهبية التي حققت الثلاثية الكلاسيكية الأميركية بسباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ممثلة بـ«توينتي غراند» عام 1931، و«شت آوت» 1942، و«ثندر غلش» 1995.