توتنهام يصعق مانشستر سيتي وغوارديولا

ألحق توتنهام بمضيفه مانشستر سيتي خسارة صعبة بثنائية نظيفة في عقر داره بملعب الاتحاد، ضمن المرحلة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس.

ونجح توتنهام للمباراة الثالثة توالياً بالخروج بالفوز أو التعادل في ملعب الاتحاد (فوزان مقابل تعادل)، كان آخرها إلحاقه هزيمة ثقيلة بالستيزنز برباعية نظيفة في 24 نوفمبر 2024.

وسجّل هدفي الفريق اللندني الويلزي برينان جونسون (35)، والبرتغالي جواو بالينيا (45+2).

وتابع توتنهام الذي حلّ في المركز الـ17 الموسم الماضي قبل أن يُتوّج بلقب الدوري الأوروبي، من دون أن يُجنّب ذلك المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الإقالة ليحلّ مكانه الدنماركي توماس فرانك، انطلاقته القوية بعد فوزه في المرحلة الأولى على بيرنلي 2-0 ليرتقي إلى الصدارة بست نقاط.

أمّا مانشستر سيتي بقيادة المهاجم الفذ إيرلينغ هالاند، والطامح لاستعادة اللقب بعد حلوله ثالثاً الموسم الماضي، فمُني بخسارته الأولى بعد فوزه الافتتاحي على ولفرهامبتون 4-0.

وأجرى مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا تغييرين مقارنة بالتشكيلة الأساسية التي هزمت ولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية، فزجّ بالوافد الجديد الفرنسي ريان شرقي والمهاجم المصري عمر مرموش، مكان البلجيكي جيريمي دوكو والبرتغالي برناردو سيلفا.

كذلك، عاد النجم الإسباني رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 وفيل فودن على مقاعد البدلاء.

وغاب رودري البالغ 29 عاماً عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب تمزّق في الرباط الصليبي تعرّض له خلال مواجهة أرسنال في الدوري، قبل إصابته مجدداً في الفخذ خلال مباراة الخسارة 3-4 أمام الهلال السعودي في مونديال الأندية.

وفي المقابل، أجرى فرانك تغييرين عن المباراة الأولى، فدفع بالأوروغوياني رودريغو بيتانكور وبالينيا، مكان آرسي غراي والسويدي لوكاس برغفال.

. الفريق اللندني حسم المواجهة الكبيرة من الشوط الأول بهدفي جونسون وبالينيا.