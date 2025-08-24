رئيس كازاخستان يمنح العصيمي «وسام الصداقة»

منح رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي «وسام الصداقة»، تقديراً لدور الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم»، وجهود العصيمي في تطوير الحركة البارالمبية بالقارة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية كازاخستان للعصيمي، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بحضور عدد من المسؤولين.

وبحث اللقاء مبادرات «البارالمبية الآسيوية»، ومشاركة أبطال كازاخستان في فعالياتها، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الحركة البارالمبية الكازاخستانية.

وأعرب العصيمي عن بالغ امتنانه وشكره لرئيس جمهورية كازاخستان على هذا التقدير الرفيع، والاهتمام بمسيرة «البارالمبية الآسيوية»، ودعم المبادرات والفعاليات في كازاخستان.

وأكد أن «التكريم الرفيع» يرسّخ ويعزّز دور الإمارات الريادي والقيادي في مشاريع التنمية المستدامة، ودعم وتمكين «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية والدولية، مشيداً بجهود اللجنة البارالمبية في كازاخستان، واستضافة «كونغرس آسيا البارالمبي» بنجاح كبير.