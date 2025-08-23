الأهلي يقهر «نصر رونالدو» ويتوج بكأس السوبر السعودي

توّج الأهلي بطلا لمسابقة الكأس السوبر السعودية في كرة القدم بفوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي اليوم السبت على ملعب هونغ كونغ الدولي.

تقدم النصر مرتين عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 من ركلة جزاء) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (82)، وعادل الأهلي بفضل العاجي فرانك كيسييه (45+6) والبرازيلي روجر إيبانيس دا سيلفا (89)، ونجح الأهلي في ترجمة جميع ركلاته الترجيحية، فيما أهدر عبدالله الخيبري لاعب النصر.