ريال مدريد يرغب في تمزيق صورة الافتتاح «غير المقنعة»

بعد أن حقق فوزاً افتتاحياً غير مقنع بمواجهة أوساسونا في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، يحل ريال مدريد بقيادة شابي ألونسو ضيفاً على ريال أوفييدو الصاعد حديثاً غداً (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات).

ويعود أوفييدو إلى دوري النخبة بعد غياب دام ربع قرن بعد تغلبه على ميرانديس في الدور النهائي لملحق الصعود في دوري الدرجة الثانية في يونيو.

ووجد النادي المنحدر من منطقة أستورياس الشمالية والذي يقوده المدرب الصربي واللاعب السابق فيلكو باونوفيتش، نفسه أمام تحدٍّ سريع بعد العودة إلى «لا ليغا».

خسر الفريق في لقاء شهد دخول الأربعيني سانتي كاسورلا من دكة البدلاء، في الوقت الذي يقود خط هجومه المهاجم الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، أمام مضيفه فياريال بثنائية نظيفة في باكورة مبارياته بعد العودة إلى دوري الأضواء.

وسيخوض الآن اختباراً من نوع آخر على ملعبه في «استاديو كارلوس تارتييري» الذي يتسع لـ30 ألف مشجّع وقد بيعت التذاكر بالكامل، عندما يستضيف العملاق المدريدي المتوج بطلاً لأوروبا 15 مرة.

بدوره، تولى ألونسو قيادة ريال قبيل كأس العالم للأندية، وبلغ معه نصف نهائي المسابقة قبل أن يتعرّض لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.