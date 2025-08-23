السوبر السعودي بين «نصر رونالدو» و«أهلي محرز» اليوم

يلتقي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأهلي بقيادة الجزائري رياض محرز في نهائي مسابقة الكأس السوبر السعودية في كرة القدم اليوم (الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات) على ملعب هونغ كونغ الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.

وتُعتبر المباراة صعبة على الفريقين نظراً لتقارب المستويات بينهما إلى حد كبير، فضلاً عن الرغبة الجامحة لكل منهما في انتزاع اللقب الذي سيكون دون أدنى شك دافعاً معنوياً وحافزاً كبيراً للبطل قبل انطلاقة الدوري نهاية الشهر الجاري.

وتُعدّ المواجهة مألوفة بالنسبة للمدربين البرتغالي جورجي جيزوس مدرب النصر والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، حيث يعرف كل منهما الآخر، إذ التقيا في الموسمين الماضيين ست مرات: أربعة في الدوري ومرة في السوبر ومرة في بطولة آسيا للنخبة، وحسم جيزوس الذي كان مدرباً للهلال أول 4 مواجهات، منها واحدة بركلات الترجيح، فيما تفوق يايلسه في آخر مباراتين.

وسبق للنصر الظهور في كأس السوبر ست مرات، وتوج باللقب مرتين في عامي 2020 و2021، ويطمح إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة، بينما شارك الأهلي في نسختين سابقتين، وتوج باللقب مرة واحدة كانت عام 2016، ويأمل في إحراز لقبه الثاني في تاريخ البطولة.

وجاء تأهل النصر بعدما تجاوز الاتحاد 2-1، في حين تأهل الأهلي على حساب القادسية 5-1.