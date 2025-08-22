ترامب يعلن موعد سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.. تقام 5 ديسمبر

تقام مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الخامس من ديسمبر في مركز كينيدي في واشنطن، وفقا لما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة.

قال ترامب، جالسا في المكتب البيضاوي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، وهو يمسك كأس العالم بين يديه واضعا على رأسه قبعة حمراء تحمل الشعار: "ترامب كان محقا في كل شيء": "إنّه "من المحتمل أن يكون هذا أكبر حدث رياضي".

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويشارك فيها 48 منتخبا ستوزع على 12 مجموعة من أربعة فرق، بحيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

تقام المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو. أما النهائي، فمن المقرر إقامته في 19 يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

يستضيف 16 ملعبا النهائيات (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك و2 في كندا).