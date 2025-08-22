ريال مدريد "غير المقنع" أمام موعد جديد لتغيير الصورة الأولى

بعد أن حقق فوزا افتتاحيا غير مقنع بمواجهة أوساسونا في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، يحل ريال مدريد بقيادة شابي ألونسو ضيفا على ريال أوفييدو الصاعد حديثا الأحد (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات)..

ويعود أوفييدو إلى دوري النخبة بعد غياب دام ربع قرن بعد تغلبه على ميرانديس في الدور النهائي لملحق الصعود في دوري الدرجة الثانية في يونيو.

وجد النادي المنحدر من منطقة أستورياس الشمالية والذي يقوده المدرب الصربي واللاعب السابق فيلكو باونوفيتش، نفسه أمام تحد سريع بعد العودة إلى "لا ليغا".

خسر الفريق في لقاء شهد دخول الأربعيني سانتي كاسورلا من دكة البدلاء، في الوقت الذي يقود خط هجومه المهاجم الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، أمام مضيفه فياريال بثنائية نظيفة في باكورة مبارياته بعد العودة إلى دوري الأضواء.

وسيخوض الآن اختبارا من نوع آخر على ملعبه في "استاديو كارلوس تارتييري" الذي يتسع لـ30 ألف مشجّع وقد بيعت التذاكر بالكامل، عندما يستضيف العملاق المدريدي المتوج بطلا لأوروبا 15 مرة.

بدوره، تولى ألونسو قيادة ريال قبيل كأس العالم للأندية، وبلغ معه نصف نهائي المسابقة قبل أن يتعرّض لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

وبعد عطلة قصيرة، عاد لاعبو ريال إلى التمارين قبل تخطي أوساسونا بهدف وحيد سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء.

وقال ألونسو بعد المباراة "بعد فترة إعداد استمرت أسبوعين، في مواجهة فريق حظي بفترة أطول، كانت هناك بعض الأشياء التي نفتقدها، لكن النتيجة تمنحنا الاستقرار للمضي قدما".

وخاض الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد ودين هاوسن اللذان وقعا مع النادي الملكي قبل مونديال الأندية باكورة مبارياتهما في الدوري الإسباني، كما خاض الظهير الأيسر ألفارو كاريراس ظهوره الأول منذ انضمامه من بنفيكا البرتغالي.

ودفع ألونسو أيضا بالشاب الأرجنتيني الواعد فرانكو ماستانتوونو في الشوط الثاني.

ويأمل ألونسو الآن بعرض أكثر مرونة حيث ستكون المباريات المقبلة بمثابة تحضير جيد لفريقه قبل الاصطدام بجاره اللدود أتلتيكو في أواخر سبتمبر.

لاعب تحت المجهر

فرانكو ماستانتونو يعد الشاب الأرجنتيني بمستقبل كبير وقد خاض باكورة مبارياته في لا ليغا بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.

انضم ماستانتوونو إلى فريق العاصمة الإسبانية في يونيو قادما من ريفر بلايت الأرجنتيني مقابل 72 مليون دولار أميركي وفي عقد يستمر لستة أعوام.

وسيأمل اللاعب الذي يشغل مركز الحناح والوسط الهجومي وقد مثّل منتخب الأرجنتين الأول في يونيو، أن يترك تأثيرا كبيرا في الدوري هذا الموسم.

قال ألونسو عنه "لديه ذلك الإصرار الأرجنتيني وروح المنافسة"، مشيدا أيضا بتميّز ابن الـ18 عاما بالتمريرة الأخيرة الحاسمة.

وفي حين لا يزال مرشحا رحيل البرازيلي رودريغو في سوق الانتقالات الحالية، فإنّ ماستانتوونو والمغربي براهيم دياس سيتنافسان على شغل مركز الجناح الأيمن.

