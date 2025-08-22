قبل المواجهة المهمة.. عودة رودري إلى مانشستر سيتي

أعلن المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا الجمعة تعافي مواطنه لاعب الوسط رودري من الإصابة التي ألمّت به خلال مونديال الأندية الأخير في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيكون متاحا للمشاركة في مواجهة توتنهام السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي "لم يكن روردي وفيل (فودن) متاحين في المباراة الأخيرة، كان ذلك بسبب نقص التدريب والإيقاع. إنهما جاهزان لمباراة الغد".

وأضاف أن المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول ومواطنه لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش والجناح البرازيلي سافينيو هم الغائبون الوحيدون.

وغاب رودري البالغ 29 عاما عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب تمزّق في الرباط الصليبي تعرّض له خلال مواجهة أرسنال في الدوري، قبل إصابته مجددا في الفخذ خلال مباراة الخسارة 3-4 أمام الهلال السعودي في مونديال الأندية.

وأكمل غوارديلا "أريد فقط رودري بكامل الجاهزية الذي نعرفه. هذا كل شيء. ليس لدي أي شك في إمكاناته وموهبته. في الوقت الحالي، يبقى أفضل لاعب في العالم. في غضون أشهر، سيتم اختيار لاعب جديد (الكرة الذهبية)، لكن راهنا، هو الأفضل".

وتابع "يتعلق الأمر بالاستمراية فقط. الاستمرارية في التدريبات أسبوعا بعد آخر، وحصة تدريبية بعد أخرى، ومباراة بعد أخرى، ودقيقة بعد أخرى. وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام".

وعانى بطل إنكلترا من دون لاعب وسطه صاحب الكرة الذهبية في 2024، من موسم أخير مخيب جدا للآمال، باحتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي وبإقصائه من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يدي ريال مدريد الإسباني.

لكنه بدأ هذا الموسم بفوز مقنع على ولفرهامبتون 4-0 في المرحلة الأولى من الدوري، ومع ذلك، يفضّل غوارديولا البقاء عقلانيا "إنها مجرد مباراة واحدة. أحب الكثير مما أراه يوميا في التدريبات وفي تصرفات اللاعبين، يروق الأمر لي. لكنني أتمنى لو كنت ساحرا لأعرف ما سيحدث، لا أعرف".