قمة مبكرة بين الفيصلي والوحدات في الدوري الأردني

تشهد المرحلة الخامسة من الدوري الأردني لكرة القدم قمة مبكرة بين القطبين الفيصلي ومضيفه الوحدات السبت على ملعب عمان الدولي، بينما يلتقي الرمثا المتصدر مع البقعة على ملعب الحسن في إربد، والحسين إربد "حامل اللقب" مع شباب الأردن على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان.

ويلتقي القطبان للمرة الأولى في الموسم الجديد وكلاهما يملك رغبة الفوز للمنافسة على اللقب الذي غاب عنهما في آخر موسمين لصالح الحسين إربد.

ويقود الفيصلي لأول مرة المدرب البوسني دينيس تشوريتش الذي تم التعاقد معه قبل 3 أيام خلفا للمدرب الوطني جمال ابو عابد، بينما يقود الوحدات المدرب الصربي داركو نيستروفيتش الذي تسلّم دفة القيادة قبل نحو أسبوعين خلفا للتونسي قيس اليعقوبي.

وحقق الفيصلي فوزا صعبا في المرحلة الماضية على شباب الأردن 2-1، بينما سقط الوحدات في فخ التعادل السلبي أمام الأهلي.

وغاب الفيصلي عن منصات التتويج في الموسم الماضي، بينما أنهاه الوحدات بطلا لكأس الأردن، قبل ان يفتتح الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر لصالح الحسين إربد.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن الوحدات الرابع، بينما ينفرد الرمثا بالصدارة بـ 10 نقاط، مقابل 8 للحسين الثالث.

وتنطلق المرحلة الجمعة بمواجهة السرحان مع السلط على ملعب الحسن في اربد، وتختتم الأحد بلقاء الأهلي مع ضيفه الجزيرة على ملعب عمان الدولي.