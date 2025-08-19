الفيصلي الأردني يُقيل المدرب جمال أبوعابد

عيّن نادي الفيصلي الأردني لكرة القدم، المدرب البوسني دينيس تشوريتش على رأس الجهاز الفني لفريقه الأول، خلفاً لجمال أبوعابد، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من الخسارة أمام الرمثا 0-1 السبت الماضي، وفقدان صدارة الدوري المحلي.

ونشر الفيصلي عبر حسابه على «فيس بوك»، «قررت اللجنة المؤقتة إعفاء الكابتن جمال أبوعابد من مهامه التدريبية، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة»، وتابع: «تتقدم اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي بجزيل الشكر والتقدير للكابتن جمال أبوعابد على ما قدّمه من جهد وعطاء خلال فترة توليه المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم».