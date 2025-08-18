موعد ناري بين رونالدو وبنزيمة في كأس السوبر السعودي

تستضيف هونغ كونغ منافسات الكأس السوبر السعودية لكرة القدم في نسختها الـ12 والرابعة بنظامها الجديد، حيث يلتقي النصر والاتحاد غداً الثلاثاء (الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات) في نصف النهائي الأول في موقعة جس النبض بين فريقين مرشحين للمنافسة بقوة على لقب الدوري الذي أحرزه الثاني الموسم الماضي.

ويلتقي في مواجهة نصف النهائي الثانية غداً القادسية مع الأهلي، على أن يقام النهائي السبت المقبل.

وأقيمت البطولة خارج السعودية أربع مرات سابقة، ثلاث منها في العاصمة البريطانية لندن، وواحدة في أبوظبي.

وتناوب على التتويج بلقب النسخ الماضية ستة أندية، في مقدمتها الهلال الذي حقق اللقب خمس مرات، يليه النصر بلقبين، مقابل لقب واحد لكل من الفتح والشباب والأهلي والاتحاد.

وأقيم أول نهائي في 17 أغسطس 2013 وانتهى بفوز الفتح على الاتحاد 3-2، بينما أقيم آخر نهائي في 17 أغسطس 2024 وانتهى بفوز الهلال على جاره النصر 4-1.

ويدخل النصر والاتحاد مواجهة اليوم بعد معسكرات خارجية أقامها كل منهما في أكثر من دولة، فالنصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استهل معسكره في النمسا ثم انتقل إلى البرتغال واختتمه بلقاء ودي في إسبانيا، وخاض خلاله أربع مباريات ودية، فاز في ثلاث منها وخسر واحدة.

أما الاتحاد الذي أحرز كأس الملك أيضا إضافة إلى الدوري الموسم الماضي، فأقام معسكره على مرحلتين، الأولى في إسبانيا والثانية في البرتغال، ولعب خلاله خمس مباريات، خسر في الأربع الأولى وفاز في الأخيرة.

وعلى مستوى الاستقطابات، تعاقد النصر مع المدرب المخضرم البرتغالي جورجي جيزوس الذي كان مدربا للمنافس التقليدي الهلال، وعزز صفوفه بالثلاثي البرتغالي جواو فيليكس والإسباني إينيغو مارتينيس والفرنسي كينغسلي كومان، إلى جانب نادر الشراري.

في المقابل، حافظ الاتحاد على مدربه الفرنسي لوران بلان بعدما نجح في قيادة الفريق للفوز بلقبي الدوري والكأس، كما حافظ على جميع عناصره الأجنبية وعزز صفوفه بثلاث صفقات محلية، حيث فعّل بند شراء عقد حامد الغامدي الذي لعب في الموسم الماضي معارا، وعزز مركز الظهير الأيمن بنجم المنتخب الأولمبي أحمد الجليدان وحراسة المرمى بالشاب محمد العبسي.

ويبرز في الاتحاد قائده الفرنسي كريم بنزيمة ومواطناه نغولو كانتي وموسى ديابي والهولندي ستيفن بيرخوين والبرازيلي فابينيو والألباني ماريو ميتاي، لكنه يفتقد لحارسه الصربي بريدراغ رايكوفيتش لعدم الجاهزية بعد العملية التي أجراها مطلع يونيو الماضي.

ويتحدد الأربعاء الطرف الثاني المتأهل الى النهائي عندما يلتقي القادسية والأهلي.

ويخوض القادسية الكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بينما شارك الأهلي في مناسبتين سابقتين وتوج باللقب على حساب الهلال عام 2016.