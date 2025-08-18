حفل تقديم لاعبة كرة قدم يتحول إلى كابوس.. وتصرف غريب من النادي!

تعرضت لاعبة كرة القدم البريطانية سكاي ستاوت (16 عاماً) إلى حملة تنمر واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لدى إعلان فريق كليمارنوك الأسكتلندي تعاقده معها في أول عقد احترافي تبرمه اللاعبة في مسيرتها الكروية.

وانهالت التعليقات السلبية على حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من اللاعبة بسبب حبوب الشباب التي تغطي وجهها ليتحول حفل تقديمها للإعلام والجماهير إلى كابوس بالنسبة لها.

وكانت المفارقة المثيرة للجدل تصرف النادي بحذف صورتها من منصات النادي بداعي حمايتها، في وقت اضطرت اللاعبة إلى إغلاق كل حساباتها.