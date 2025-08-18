ميسي يسجل في ليلة عودته من الإصابة

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً لإنتر ميامي الذي فاز على لوس أنجلوس غالاكسي 3-1 في يوم عودته من الإصابة، فيما حقق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين فوزه الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) مع لوس أنجلوس إف سي على نيو إنغلاند 2-صفر.

وعاد أسطورة الأرجنتين، البالغ 38 عاماً، إلى الملاعب بعد تعرّضه لإصابة عضلية طفيفة، يُعتقد أنها شد في أوتار الركبة، خلال فوز إنتر ميامي في الثاني من أغسطس بكأس الدوريات على نيكاسا المكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي المركز الرابع في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، بفارق ست نقاط عن المتصدر فيلادلفيا، مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة.