التحقيق في إساءات عنصرية ضد سيمينيو أمام ليفربول

أعلنت الشرطة الإنجليزية فتح تحقيق بعد إساءات عنصرية تعرّض لها المهاجم الغاني لنادي بورنموث، أنطوان سيمينيو، من طرف أحد مشجعي ليفربول، أمس، خلال مواجهة الفريقين في افتتاح موسم 2026 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وصرّح الجناح الغاني بأن الإساءات العنصرية التي وُجّهت إليه ستبقى في ذاكرته «إلى الأبد»، مضيفاً: «ليس بسبب كلمات شخص واحد، بل لأن عائلة كرة القدم بأكملها توحّدت» لدعمه.

وتوقفت المباراة التي حسمها ليفربول 4-2 على بورنموث في الدقيقة 29، بعدما أبلغ سيمينيو عن إساءات عنصرية وجّهها إليه أحد مشجعي «ريدز»، وهو رجل يبلغ 47 عاماً طُرد لاحقاً من الملعب.