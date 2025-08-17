«الوكرة» تظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في إسبانيا

أحرزت الفرس «الوكرة»، للشقب ريسينغ لقب المحطة الإسبانية التاسعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، على مضمار سان سباستيان بإقليم الباسك، ضمن سباقات النسخة الـ32.

وشهدت المحطة الإسبانية حضوراً جماهيرياً مميزاً تجاوز الـ12 ألف متفرج، لتواصل سباقات كأس رئيس الدولة نجاحاتها في المضامير الأوروبية، وترسيخ مكانتها المرموقة، وحضورها القوي في مشهد السباقات العالمية الكبرى، كواحدة من أعرق السباقات الكلاسيكية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ونجحت «الوكرة» (تي إم فريد تكساس X ماجدة بنت مجد العرب) (سبع سنوات)، في تحقيق فوز مميز بإشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، والتتويج بلقب سباق إسبانيا الذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة بجائزة بلغت 200 ألف يورو، وهي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي في إسبانيا، وسط مشاركة مميزة لنخبة مرابط الخيول في إسبانيا وأوروبا من عمر أربع سنوات فما فوق.

وأظهرت البطلة براعة تكتيكية في مجريات السباق، إذ بقيت خلف المتصدرين حتى آخر 400 متر، قبل أن تنطلق بقوة في عمق المستقيم، لتوسع الفارق وتحسم الفوز، رافعة رصيدها إلى تسعة انتصارات، بعدما قطعت مسافة السباق بزمن قدره 1:42.67 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «لينو» (إيه أف البحر X عزة بنت كربلاء)، وثالثاً «إكسترا تايم» (فالينت بوي X ساند ويتش بنت بيرننج ساند).

وشهد السباق وتوّج الأبطال، القائم بالأعمال بسفارة الدولة لدى إسبانيا إبراهيم علي النعيمي، وأمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني، ورئيس بلدية سان سباستيان أنكو غويا.

من جهته، أعرب فيصل الرحماني عن اعتزازه بالنتائج المبهرة لسباق إسبانيا الذي يُقام للمرة الأولى وما شهده من نجاحات كبيرة، خصوصاً على صعيد الحضور الجماهيري والمشاركة النوعية لنخبة مرابط الخيل العربي في القارة الأوروبية، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته لقيادة قطاع الخيل العربي إلى مصاف السباقات العالمية الكبرى، وتحقيق الاستدامة على صعيد خطط الحفاظ على إرثه، واقتنائه وتربيته ورفع شأنه عالمياً.

